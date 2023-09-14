ВСУ у Работино и Вербового почти не используют бронетехнику

Украинские войска на участке Работино — Вербовое на Запорожском направлении предпочитают в основном использовать пехотные подразделения вместо бронетехники при атаках на российские позиции. Такое решение принято с целью снижения потерь от авиационных и артиллерийских ударов. Об этом рассказал боец армейского спецназа "Осман" с позывным "Фидель" в интервью РИА Новости.

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На Запорожском фронте, несмотря на большие потери, ВСУ ввели в бой новые резервы, как сообщил глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов. Он также указал, что эти подкрепления были размещены на наиболее интенсивном участке фронта, в районе сёл Работино и Вербовое, который находится в центре боевых действий.

"Противник до этого наступал с помощью боевых машин. Из-за сильного огневого воздействия нашими подразделениями — реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии — противник перестал скапливаться, передвижения они минимизировали. Раньше если они перемещались по отделению — 5-7 человек, то сейчас они передвигаются по одному, по два человека", — заявил "Фидель".

Согласно информации от бойца, украинские вооружённые подразделения сосредотачиваются в своих укрытых позициях перед предстоящими атаками, стремясь минимизировать потери. Недавно артиллерия ВСУ увеличила интенсивность обстрелов позиций ВС РФ кассетными боеприпасами на участке Работино — Вербовое, что направлено на поддержку продвижения украинской пехоты.

"Фидель" отметил, что точки сбора войск ВСУ обычно располагаются на расстоянии в один или даже два километра от позиций ВС РФ. Бронетехника противника в настоящее время используется в основном для перемещения личного состава ближе к передним позициям. Вооружение, применяемое украинскими войсками, включает в себя как советскую, так и западную технику, такие как американские БМП Bradley и М113, а также немецкий Marder.