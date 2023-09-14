Запад не знает, где находятся несколько десятков переданных Киеву бронетранспортёров (БТР) Stryker. Об этом сообщает Forbes.
По информации издания, США поставили на Украину 189 БТР Stryker. Отмечается, что сначала ВСУ планировали обеспечить этой техникой три батальона 82-й украинской бригады. Как сказано в материале, каждый батальон должен был получить по 30 бронетранспортёров.
При этом в летний период Киев создал несколько новых бригад, в том числе 42-ю. Она получила Stryker, но этих машин хватило лишь на один батальон, отмечает журнал. Подчёркивается, что военнослужащие из 42-й бригады вынуждены также обращаться к советскому бронетранспортёру МТЛБ.
Автор материала призвал дать больше БТР Stryker солдатам ВСУ, представляющим 42-ю бригаду. Он предположил, что Киев решил обеспечить этими машинами другое подразделение, поскольку их ещё не наблюдали "в действии".
Ранее экс-офицер США Станислав Крапивник заявил, что переданные Украине БТР Stryker переворачиваются от своего же выстрела.
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