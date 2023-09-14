Forbes: судьба десятков переданных Украине БТР Stryker остаётся неизвестной

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Запад не знает, где находятся несколько десятков переданных Киеву бронетранспортёров (БТР) Stryker. Об этом сообщает Forbes.

Фото: Openverse

По информации издания, США поставили на Украину 189 БТР Stryker. Отмечается, что сначала ВСУ планировали обеспечить этой техникой три батальона 82-й украинской бригады. Как сказано в материале, каждый батальон должен был получить по 30 бронетранспортёров.

При этом в летний период Киев создал несколько новых бригад, в том числе 42-ю. Она получила Stryker, но этих машин хватило лишь на один батальон, отмечает журнал. Подчёркивается, что военнослужащие из 42-й бригады вынуждены также обращаться к советскому бронетранспортёру МТЛБ.

Автор материала призвал дать больше БТР Stryker солдатам ВСУ, представляющим 42-ю бригаду. Он предположил, что Киев решил обеспечить этими машинами другое подразделение, поскольку их ещё не наблюдали "в действии".

Ранее экс-офицер США Станислав Крапивник заявил, что переданные Украине БТР Stryker переворачиваются от своего же выстрела.