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Колясников: генерал Сергей Суровикин уехал за границу

Силовые структуры

Бывший главком ВКС РФ генерал российской армии Сергей Суровикин уехал за границу. Об этом сообщил блогер Сергей Колясников. Он опубликовал фотографию экс-командующего объединённой группировкой войск в своём Telegram-канале.

Колясников: генерал Сергей Суровикин уехал за границу
Фото: Вадим Савицкий

Он также подтвердил в беседе с URA.RU, что на снимке действительно Суровикин. По словам блогера, генерал работает без занимаемой должности, а снимок был сделан не в России. На фото за спиной Суровикина видны флаги зелено-красного цвета.

Издание добавило, что также попыталось узнать о местоположении Суровикина. Однако спикеры, к которым обратились журналисты, сведения комментировать отказались. Связаться с ближайшим окружением экс-главкома также не получилось.

Колясников подчеркнул, что генерал по-прежнему находится в распоряжении Минобороны РФ.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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