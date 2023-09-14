Колясников: генерал Сергей Суровикин уехал за границу

Бывший главком ВКС РФ генерал российской армии Сергей Суровикин уехал за границу. Об этом сообщил блогер Сергей Колясников. Он опубликовал фотографию экс-командующего объединённой группировкой войск в своём Telegram-канале.

Фото: Вадим Савицкий

Он также подтвердил в беседе с URA.RU, что на снимке действительно Суровикин. По словам блогера, генерал работает без занимаемой должности, а снимок был сделан не в России. На фото за спиной Суровикина видны флаги зелено-красного цвета.

Издание добавило, что также попыталось узнать о местоположении Суровикина. Однако спикеры, к которым обратились журналисты, сведения комментировать отказались. Связаться с ближайшим окружением экс-главкома также не получилось.

Колясников подчеркнул, что генерал по-прежнему находится в распоряжении Минобороны РФ.