Кнутов о "пробоине" в обороне Крыма: "100 процентов защиты ни одна система ПВО не даст"

ВСУ предприняли очередную массированную атаку на полуостров Крым. Поползли слухи, что что-то не так с системой ПВО России: "какой-то элемент был подбит полмесяца назад и пока не заменён, а неприятель нашёл пробоину.

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Но Крым защищён очень хорошо, однако атака атаке рознь, говорит директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

"Во-первых, 100 процентов защиты ни одна система ПВО не даёт. Может дать максимум 98. Во-вторых, система ПВО Крыма достаточно эффективна. Но противник всё время совершенствует средства нападения, разрабатывает новые тактические приёмы. Не всегда есть возможность их предугадать и принять соответствующие решения", — отметил эксперт.

По дронам схема в общем-то отработана, размещены ЗРК, станции РЭБ, которые глушат значительную часть БПЛА ещё на подлёте к региону. А прорвавшихся ликвидируют уже огневыми средствами, цитирует "Царьград" обозревателя.

Он подчеркнул также, что удар ракетами Storm Shadow был неожиданным, поскольку наносился с одного направления, и система ПВО могла "захлебнуться". Возможно, ВСУ применяли какие-то иные средства, отвлекающие ПВО, и это говорит о том, что плотность зенитно-ракетных комплексов надо поднимать.

Что касается уничтоженного российского комплекса С-300, то даже если такое поражение и было, то этот комплекс достаточно быстро меняют. Поэтому это больше домыслы от незнания специфики, подытожил Кнутов.