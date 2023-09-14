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Ищенко: единственный способ прекратить ракетные атаки ВСУ — победить на земле

1:20
Силовые структуры

Украинская ракетная атака на Севастополь стала первой атакой, ракеты которой достигли цели.

Ищенко: единственный способ прекратить ракетные атаки ВСУ — победить на земле
Фото: https://t.me/chp_sevastopol/14565

Об этом сообщил историк и политэксперт Ростислав Ищенко.

"Ракет в одном залпе было достаточно, чтобы три прорвались. Если им поставят больше ракет и в одном залпе они будут отправлять штук 20, то их будет ещё больше прорываться. А нам надо будет усиливать ПВО в Крыму. Но ПВО не резиновая", — отметил обозреватель.

По его словам, для этого надо или наращивать выпуск новых систем, или снимать системы противовоздушной обороны с других направлений.

А эффективный вариант предотвращения ракетных атак киевского режима лишь один — победить на поле боя и тогда ракеты перестанут прилетать по РФ. И сделать это можно лишь в наступлении. Сегодня для этого всё готово, потскольку украинская армия выдыхается, подчеркнул Ищенко.

Он отметил, что армия РФ ввела в бой все резервные подразделения и нигде не прорвалась. И если поймать момент, когда ВСУ, перестав наступать, ещё не успеют перейти в оборону, то можно ударом фронт обрушить на каком-то направлении. Если всё сложится удачно, то фронт можно и весь обрушить, подытожил эксперт.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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