В Сети показали, как база с боевиками ВСУ была уничтожена точным ударом

База с боевиками Вооружённых сил Украины на Херсонском направлении уничтожена точным ударом армии России.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Военкоры предоставляют видео, где на кадрах можно видеть, как пункт временной дислокации армии Украины с личным составом поражён ударом российского высокоточного оружия.

Ранее в кадр попало, как броневик "Мастифф" набитый боевиками ВСУ уворачивается от снарядов и подрывается на мине.