База с боевиками Вооружённых сил Украины на Херсонском направлении уничтожена точным ударом армии России.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Военкоры предоставляют видео, где на кадрах можно видеть, как пункт временной дислокации армии Украины с личным составом поражён ударом российского высокоточного оружия.
Ранее в кадр попало, как броневик "Мастифф" набитый боевиками ВСУ уворачивается от снарядов и подрывается на мине.
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