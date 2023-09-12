Украинский броневик "Мастифф" (британского производства) полный бандеровцев уворачивался от русских снарядов, но подорвался на противотанковой мине.
Telegram-канал "Военный осведомитель" предоставляет видео, где отступающие солдаты ВСУ залезли в броневик и пытались поскорее уехать подальше от поля сражения. Однако не получилось.
Конец истории довольно печален — в попытке уйти от российских артснарядов, которые ложились очень близко, бронемашина вместе с набившимися в неё всушниками подорвалась на мине.
"Отдельно стоит отметить, что в "Мастифф" набилось больше десятка человек — при том, что стандартная вместимость у него лишь восемь", — подчеркнул портал.
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