Броневик "Мастифф" полный боевиков ВСУ уворачивался от снарядов и подорвался на мине

Украинский броневик "Мастифф" (британского производства) полный бандеровцев уворачивался от русских снарядов, но подорвался на противотанковой мине.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Telegram-канал "Военный осведомитель" предоставляет видео, где отступающие солдаты ВСУ залезли в броневик и пытались поскорее уехать подальше от поля сражения. Однако не получилось.

Конец истории довольно печален — в попытке уйти от российских артснарядов, которые ложились очень близко, бронемашина вместе с набившимися в неё всушниками подорвалась на мине.

"Отдельно стоит отметить, что в "Мастифф" набилось больше десятка человек — при том, что стандартная вместимость у него лишь восемь", — подчеркнул портал.