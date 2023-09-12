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Броневик "Мастифф" полный боевиков ВСУ уворачивался от снарядов и подорвался на мине

Силовые структуры

Украинский броневик "Мастифф" (британского производства) полный бандеровцев уворачивался от русских снарядов, но подорвался на противотанковой мине.

Броневик "Мастифф" полный боевиков ВСУ уворачивался от снарядов и подорвался на мине
Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Telegram-канал "Военный осведомитель" предоставляет видео, где отступающие солдаты ВСУ залезли в броневик и пытались поскорее уехать подальше от поля сражения. Однако не получилось.

Конец истории довольно печален — в попытке уйти от российских артснарядов, которые ложились очень близко, бронемашина вместе с набившимися в неё всушниками подорвалась на мине.

"Отдельно стоит отметить, что в "Мастифф" набилось больше десятка человек — при том, что стандартная вместимость у него лишь восемь", — подчеркнул портал.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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