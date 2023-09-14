Военнослужащих армии Украины на Авдеевском фронте отправили на штурм российских позиций по минному полю.
Об этом рассказывает пленный морской пехотинец Виталий Битюк, которого взяли в плен российские бойцы в районе посёлка Опытное.
Он отметил, что из трёх групп штурмовиков по 20 человек выжили единицы.
"Перед взятием в плен нас везли из Новопавловки в Авдеевку. По слухам от ребят, там были большие потери", — говорит пленный боевик
Националистов украинской армии привезли в Авдеевку, а следующий день оттуда их отправили в наступление на Опытное по неразминированной посадке. Бандеровец добавил, что в бою его контузило, а остальные в основном погибли, а единицам посчастливилось быть раненными.
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