Военнопленный ВСУ рассказал, что их отправили штурмовать русских по минному полю

Военнослужащих армии Украины на Авдеевском фронте отправили на штурм российских позиций по минному полю.

Фото: t.me/RVvoenkor

Об этом рассказывает пленный морской пехотинец Виталий Битюк, которого взяли в плен российские бойцы в районе посёлка Опытное.

Он отметил, что из трёх групп штурмовиков по 20 человек выжили единицы.

"Перед взятием в плен нас везли из Новопавловки в Авдеевку. По слухам от ребят, там были большие потери", — говорит пленный боевик

Националистов украинской армии привезли в Авдеевку, а следующий день оттуда их отправили в наступление на Опытное по неразминированной посадке. Бандеровец добавил, что в бою его контузило, а остальные в основном погибли, а единицам посчастливилось быть раненными.