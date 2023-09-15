РИАН: Су-34 вооружили крылатыми ракетами на случай столкновения с НАТО

Бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил РФ оснащены крылатыми ракетами большой дальности (КРБД), которые уже были применены в зоне СВО.

Фото: Openverse

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, раньше на этих истребителях не использовались дальнобойные ракеты. Отмечается, что первая задача по поражению военного объекта ВСУ с помощью такой ракеты была успешно выполнена экипажем Су-34.

Чтобы отрабатывать новый состав авиационного комплекса (носитель и ракета), российские военные применяют современную версию бомбардировщика Су-34НВО, уточнил собеседник агентства.

"Су-34 как носители КРБД могут понадобиться, например, в случае конфликта со странами блока НАТО для выполнения стратегических задач", — подчеркнул источник.

Ранее военный эксперт Александр Пылаев заявил в интервью Pravda.Ru, что целью российских бомбардировщиков Су-34 с ракетами "Кинжал" станут логистические узлы, формирующиеся на Украине. Для ликвидации других целей можно использовать управляемые авиабомбы, считает специалист.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...