Пылаев: целью российских Су-34 с "Кинжалами" станут логистические узлы ВСУ

Российский Су-34, вооружённый ракетами "Кинжал", способен представлять такую угрозу, как фактор неожиданности, ведь с большого расстояния очень сложно отличить этот истребитель от других самолётов марки Су. Об этом в интервью Pravda.Ru заявил военный эксперт Александр Пылаев.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

По его словам, теперь странам НАТО и Украине потребуется новых порядок отслеживания полётов тактической российской авиации. Как пояснил эксперт, Су-34 с "Кинжалами", скорее всего, будут осуществлять атаки на вскрытые командные пункты ВСУ или объекты военно-промышленного назначения.

"Вокруг цеха по производству вооружений, например, беспилотников, формируются все технологические цепочки, поставки комплектующих. Там собираются соответствующие кадры. Если появляется такой логистический узел, он становится целью, которая достаточна для того, чтобы пожертвовать на неё ракету типу "Кинжал". Для остальных целей, думаю, достаточно управляемых авиабомб", — сказал Пылаев.

Он добавил, что главное преимущество "Кинжалов" — высокая проникающая способность за счёт скорости. Эти ракеты не перехватываются существующими системами ПВО, которые есть у ВСУ, уточнил эксперт. Специалист подчеркнул: украинская ракета, которая должна перехватить "Кинжал", летит гораздо медленнее.

Ранее Су-34 впервые применил "Кинжал" в зоне спецоперации. Военный аналитик Драго Босник сообщил, что эта ракета представляет угрозу не только для Украины, но и для НАТО.