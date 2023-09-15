Украинские военные заставили пленных солдат ВС РФ идти по минному полю на одном из участков конфликта.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник, бойцы РФ обнаружили в блиндаже ВСУ телефон, где была видеозапись с российскими военнопленными.
"На нём ВСУшники гонят на минное поле наших парней, которых они взяли в плен, со словами: "Если дойдёшь, свободен", — подчеркнул собеседник агентства.
Отмечается, что украинские боевики заставляли безоружных пленных идти по полю под прицелами автоматов. Судя по видео, один солдат ВСУ начал стрелять в сторону бойца РФ. Кроме того, рядом с пленными случился взрыв, следует из снятого украинцами ролика.
Ранее украинский морпех Виталий Битюк, попавший в плен, заявил, что его и других солдат ВСУ заставили пойти на штурм российских позиций по минному полю на Авдеевском направлении.
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