РИА Новости: ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские военные заставили пленных солдат ВС РФ идти по минному полю на одном из участков конфликта.

Фото: openverse.org

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник, бойцы РФ обнаружили в блиндаже ВСУ телефон, где была видеозапись с российскими военнопленными.

"На нём ВСУшники гонят на минное поле наших парней, которых они взяли в плен, со словами: "Если дойдёшь, свободен", — подчеркнул собеседник агентства.

Отмечается, что украинские боевики заставляли безоружных пленных идти по полю под прицелами автоматов. Судя по видео, один солдат ВСУ начал стрелять в сторону бойца РФ. Кроме того, рядом с пленными случился взрыв, следует из снятого украинцами ролика.

Ранее украинский морпех Виталий Битюк, попавший в плен, заявил, что его и других солдат ВСУ заставили пойти на штурм российских позиций по минному полю на Авдеевском направлении.