Военнослужащие ВСУ изобрели новую тактику применения беспилотников на Краснолиманском направлении, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, подразделения противника под Кременной одновременно запускают сразу несколько ударных дронов по российским позициям.
"Тестируется новая тактика одновременного применения большого количества БПЛА в виде роя", — пояснил отставной подполковник НМ ЛНР в своём Telegram-канале.
Можно предположить, что таким образом украинцы пытаются обойти противовоздушную оборону ВС России
Накануне бывший аналитик ЦРУ заверил, что сил украинской армии хватит лишь на несколько недель и уже в октябре ВСУ полностью лишатся мобильности.
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