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Марочко: ВСУ отрабатывают новую тактику применения беспилотников под Кременной

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Силовые структуры

Военнослужащие ВСУ изобрели новую тактику применения беспилотников на Краснолиманском направлении, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Марочко: ВСУ отрабатывают новую тактику применения беспилотников под Кременной
Фото: CreativeCommons

По его словам, подразделения противника под Кременной одновременно запускают сразу несколько ударных дронов по российским позициям.

"Тестируется новая тактика одновременного применения большого количества БПЛА в виде роя", — пояснил отставной подполковник НМ ЛНР в своём Telegram-канале.

Можно предположить, что таким образом украинцы пытаются обойти противовоздушную оборону ВС России

Накануне бывший аналитик ЦРУ заверил, что сил украинской армии хватит лишь на несколько недель и уже в октябре ВСУ полностью лишатся мобильности.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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