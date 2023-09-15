Марочко: ВСУ отрабатывают новую тактику применения беспилотников под Кременной

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военнослужащие ВСУ изобрели новую тактику применения беспилотников на Краснолиманском направлении, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Фото: CreativeCommons

По его словам, подразделения противника под Кременной одновременно запускают сразу несколько ударных дронов по российским позициям.

"Тестируется новая тактика одновременного применения большого количества БПЛА в виде роя", — пояснил отставной подполковник НМ ЛНР в своём Telegram-канале.

Можно предположить, что таким образом украинцы пытаются обойти противовоздушную оборону ВС России

Накануне бывший аналитик ЦРУ заверил, что сил украинской армии хватит лишь на несколько недель и уже в октябре ВСУ полностью лишатся мобильности.