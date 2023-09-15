Российские военные контратаковали позиции ВСУ в Запорожской области, неподалёку от населённого пункта Вербовое. О действиях бойцов ВС РФ рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Наши войска не только сдерживают натиск противника, но и проводят контратаки. В частности, сегодня наши ребята контратаковали боевиков ВСУ, которые пытаются наступать в сторону Вербового, Новопрокоповки и Работино", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.
Российские военные нанесли удар в северо-восточном направлении от Вербового. Бойцы ВС РФ "хорошо покромсали противника", в итоге заняв более выгодные позиции, добавил политик.
Все попытки ВСУ атаковать были благополучно отбиты, в процессе чего были выведены из строя как минимум три бронированные машины, две из которых — американского производства.
Рогов добавил, что на Запорожском направлении у ВСУ на фоне огромных потерь не получается изменить расстановку сил и куда-то продвинуться.
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