Российские военные контратаковали позиции ВСУ в Запорожской области, неподалёку от населённого пункта Вербовое. О действиях бойцов ВС РФ рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.