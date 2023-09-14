Рогов: на Времевском выступе группа бойцов ВСУ сдалась без боя

В Запорожской области, у Времевского выступа группа украинских бойцов сдалась в плен, не оказывая российским военным никакого сопротивления.

Фото: "Tank live fire" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Группа украинских военных без сопротивления сдалась в плен в районе села Новомайорское на Времевском выступе", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

Чиновник уточнил, что украинцы сдались в плен российским морским пехотинцам из отряда "Шторм Z" 40-й бригады.

Ранее Рогов уже говорил о том, что украинские войска несут огромные потери в Запорожской области, однако киевское командование бросает на этот участок всё новые и новые резервы.