В Запорожской области, у Времевского выступа группа украинских бойцов сдалась в плен, не оказывая российским военным никакого сопротивления.
Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Группа украинских военных без сопротивления сдалась в плен в районе села Новомайорское на Времевском выступе", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.
Чиновник уточнил, что украинцы сдались в плен российским морским пехотинцам из отряда "Шторм Z" 40-й бригады.
Ранее Рогов уже говорил о том, что украинские войска несут огромные потери в Запорожской области, однако киевское командование бросает на этот участок всё новые и новые резервы.
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