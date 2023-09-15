Воздушно-космические силы РФ накрывают боевиков армии Украины ФАБами на Запорожском направлении у Работино.
ВСУ продолжают пытаться наступать на Ореховском участке Запорожского направления. Они концентрируют силы в лесопосадках и на опорных пунктах, а затем бросает штурмовиков в атаки.
"Враг продолжает попытки прорваться у Работино к Новопрокоповке и к Вербовому, российские бойцы ведут тяжелые оборонительные бои. Наши разведчики выявляют скопления вражеских сил и наводят на них авиацию", — сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Боевые самолёты российской авиации отрабатывают по целям фугасными бомбами — ФАБ, отметил портал.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Генерал Сергей Суровикин обнаружен в составе делегации Минобороны РФ в Алжире. Он может навести порядок в зоне Сахеля, где поднимают голову джихадисты.