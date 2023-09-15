Россия накрывает боевиков бомбами ФАБ у Работино на Запорожском фронте

Воздушно-космические силы РФ накрывают боевиков армии Украины ФАБами на Запорожском направлении у Работино.

Фото: "File:FAB-500 M62 aerial bomb in Park Patriot 01.jpg" by Vitaly V. Kuzmin is licensed under CC BY-SA 4.0.

ВСУ продолжают пытаться наступать на Ореховском участке Запорожского направления. Они концентрируют силы в лесопосадках и на опорных пунктах, а затем бросает штурмовиков в атаки.

"Враг продолжает попытки прорваться у Работино к Новопрокоповке и к Вербовому, российские бойцы ведут тяжелые оборонительные бои. Наши разведчики выявляют скопления вражеских сил и наводят на них авиацию", — сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Боевые самолёты российской авиации отрабатывают по целям фугасными бомбами — ФАБ, отметил портал.