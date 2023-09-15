Появились спутниковые фото результата ударов "Гераней" по 20-му арсеналу инженерных войск ВСУ

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Появились спутниковые фотографию результата ударов беспилотников-камикадзе "Герань".

Фото: скриншот из видео очевидцев

Об этом сообщает Telegram-канал "Военный осведомитель".

Удар был нанесён по 20-му арсеналу инженерных войск Вооружённых сил Украины 12 сентября, пишет портал.

На снимках хорошо видны воронки от российских дронов, пожары после прилётов которых, по сообщениям украинских СМИ, тушили сутки.

Координаты склада боекомплекта украинской армии известны, наверняка, в скором времени появятся новые фотографии, где арсенал ВСУ будет уничтожен полностью.