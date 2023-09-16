В районе села Работино в Запорожской области украинские военные штурмовые группы были вынуждены отступить в результате успешных действий российской армии. Об этом сообщил глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов агентству РИА Новости.
Он уточнил, что несколько боевых атак со стороны ВСУ были проведены небольшими группами без привлечения тяжёлой техники, но эти подразделения понесли значительные потери и были вынуждены отступить.
"Количество уничтоженных боевиков исчисляется десятками", — сказал Рогов.
Глава общественного движения также подчеркнул, что бойцы 291-го полка с российской стороны продемонстрировали отличные тактические навыки. Разведывательные операции были проведены быстро, а артиллерия точно нацелилась на вражеские позиции.
Кроме того, по словам Рогова, в районе Работино уничтожен пункт временной дислокации украинских войск. Фронтовая авиация атаковала позиции противника, применяя авиабомбы.
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