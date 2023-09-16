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Рогов: российские военные вынудили отступить штурмовые группы ВСУ у Работино

1:08
Силовые структуры

В районе села Работино в Запорожской области украинские военные штурмовые группы были вынуждены отступить в результате успешных действий российской армии. Об этом сообщил глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов агентству РИА Новости.

Рогов: российские военные вынудили отступить штурмовые группы ВСУ у Работино
Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Он уточнил, что несколько боевых атак со стороны ВСУ были проведены небольшими группами без привлечения тяжёлой техники, но эти подразделения понесли значительные потери и были вынуждены отступить.

"Количество уничтоженных боевиков исчисляется десятками", — сказал Рогов.

Глава общественного движения также подчеркнул, что бойцы 291-го полка с российской стороны продемонстрировали отличные тактические навыки. Разведывательные операции были проведены быстро, а артиллерия точно нацелилась на вражеские позиции.

Кроме того, по словам Рогова, в районе Работино уничтожен пункт временной дислокации украинских войск. Фронтовая авиация атаковала позиции противника, применяя авиабомбы.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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