В районе села Работино в Запорожской области украинские военные штурмовые группы были вынуждены отступить в результате успешных действий российской армии. Об этом сообщил глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов агентству РИА Новости.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.