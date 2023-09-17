Украинский президент Владимир Зеленский заявил о захвате армией Украины населённого пункта Клещеевка под Артёмовском.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Однако отечественные военные корреспонденты передают обратное — посёлок находится в серой зоне и украинские войска его не контролируют.
"Киев даже из полуновости готов создать "перемогу", — подытожил ведущий Первого канала.
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