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Зеленский ложно заявил о захвате ВСУ села Клещеевка под Артёмовском

0:30
Силовые структуры

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о захвате армией Украины населённого пункта Клещеевка под Артёмовском.

Зеленский ложно заявил о захвате ВСУ села Клещеевка под Артёмовском
Фото: Официальный сайт Минобороны России

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Однако отечественные военные корреспонденты передают обратное — посёлок находится в серой зоне и украинские войска его не контролируют.

"Киев даже из полуновости готов создать "перемогу", — подытожил ведущий Первого канала.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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