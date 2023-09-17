Зеленский ложно заявил о захвате ВСУ села Клещеевка под Артёмовском

0:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о захвате армией Украины населённого пункта Клещеевка под Артёмовском.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Однако отечественные военные корреспонденты передают обратное — посёлок находится в серой зоне и украинские войска его не контролируют.

"Киев даже из полуновости готов создать "перемогу", — подытожил ведущий Первого канала.