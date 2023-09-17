В Херсонской области взята в плен украинская вооруженная группа

Вооруженная группы ВСУ взята в плен в Херсонской области.

Фото: t.me/RVvoenkor

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Всё произошло на левобережье, сообщает ведущий Первого канала, ссылаясь на информацию советника временно исполняющего обязанности главы Херсонской области Владимира Сальдо.

Отмечается, что всего взяты в плен восемь боевиков киевского режима.

И такие случаи происходит всё чаще, рассказывает сотрудник администрации. По всей вероятности, все последние сдачи в плен являются результатом осознания самих националистов того, что их жизни абсолютно не интересуют украинское руководство и руководство вооруженных сил.