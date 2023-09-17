Вооруженная группы ВСУ взята в плен в Херсонской области.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Всё произошло на левобережье, сообщает ведущий Первого канала, ссылаясь на информацию советника временно исполняющего обязанности главы Херсонской области Владимира Сальдо.
Отмечается, что всего взяты в плен восемь боевиков киевского режима.
И такие случаи происходит всё чаще, рассказывает сотрудник администрации. По всей вероятности, все последние сдачи в плен являются результатом осознания самих националистов того, что их жизни абсолютно не интересуют украинское руководство и руководство вооруженных сил.
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