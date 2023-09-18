Угрозы, которые несут для российских ВКС шведские истребители Gripen

2:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Шведский истребитель Gripen является потенциальной угрозой для тактической авиации ВКС России в зоне спецоперации.

Фото: https://invoen.ru/

А опасность исходит, прежде всего, от его вооружения, отметил обозреватель Евгений Даманцев.

В частности, угрозу представляют управляемые ракеты Meteor, отметил аналитик в беседе с "Военным делом".

"На маршевом участке траектории скорость ракеты достигает порядка 2300 — 3000 км/час с параллельной экономией топлива для маневрирования при подлёте к цели. На терминальном участке траектории ракета увеличивает тягу двигателя до 650 — 800 кгс, разгоняется до скорости в 4300 км/час и обеспечивает возможность высокоэнергетического маневрирования с перегрузками до 35G", — подчеркнул Даманцев.

Также ракеты управляются активными радиолокационными головками самонаведения, способными обнаруживать и захватывать источники излучения радиоэлектронных помех. Такая особенность Meteor позволяет применять их по авиации России, которая активировала комплексы РЭБ "Хибины-10В" и комплексы индивидуальной защиты Л-175.

Переданные Киеву самолёты могут получать целеуказание и применять вышеуказанные ракеты уже на Херсонском фронте, который полностью охватывается радарами AN/APY-2 системы AWACS".

Противодействовать этим ракетам и самим истребителям можно бортовыми РЛС "Ирбис-Э" у Су-35С. Самолёты могут быть обнаружены и уничтожены ракетами ВС РФ сверхбольшой дальности Р-37М на дистанции в 230 км, а сами Meteor можно перехватить ракетами Р-77-1 на расстоянии около 45-50 километров.