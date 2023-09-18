ВКС РФ нанесли мощный удар по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ночью Воздушно-космические силы России в Хмельницкой области нанесли мощнейший удар по военному аэродрому Староконстантинов.

Фото: Openverse

Это известная авиационная база украинских националистов, удары по ней наносились нашими войсками уже не раз, пишет в своём аккаунте мессенджера публицист Сергей Колясников.

В 2021 году базу модернизировали, при содействии Соединённых Штатов поставили западное новое навигационное оборудование и даже сертифицировали по стандартам НАТО осенью 2021 года.

Базируются там штурмовики Су-24, по всей вероятности, армия России их и нащупывает, вместе с запасами ракет Storm Shadow (Великобритания) и их Scalp (Франция).