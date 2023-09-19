РИА Новости: мотострелки РФ не позволяют ВСУ укрепить оборону под Купянском

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские мотострелки, представляющие первую гвардейскую танковую армию группировки "Запад", каждый день наносят удары по позициям ВСУ в районе Купянска. Об этом заявил командир разведывательного подразделения.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

По его словам, бойцы РФ находится на передовых позициях, а ориентировочная дистанция до украинских войск составляет не больше километра. Как пояснил военный, недавно мотострелки выявили солдат ВСУ, которые пытались оборудовать блиндажи.

"Мы отработали из крупнокалиберного пулемёта "Корд", из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомёта", — уточнил командир в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что российские военные не позволяют ВСУ создавать оборонительные рубежи под Купянском. Командир также подчеркнул: по "жирным" целям на этом направлении "работают" российские артиллеристы.

Ранее военспец Андрей Марочко рассказал о случаях самовольного оставления позиций солдатами ВСУ в Харьковской области. Это происходит на фоне потерь в живой силе и технике, указал эксперт.