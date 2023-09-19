Российские мотострелки, представляющие первую гвардейскую танковую армию группировки "Запад", каждый день наносят удары по позициям ВСУ в районе Купянска. Об этом заявил командир разведывательного подразделения.
По его словам, бойцы РФ находится на передовых позициях, а ориентировочная дистанция до украинских войск составляет не больше километра. Как пояснил военный, недавно мотострелки выявили солдат ВСУ, которые пытались оборудовать блиндажи.
"Мы отработали из крупнокалиберного пулемёта "Корд", из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомёта", — уточнил командир в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что российские военные не позволяют ВСУ создавать оборонительные рубежи под Купянском. Командир также подчеркнул: по "жирным" целям на этом направлении "работают" российские артиллеристы.
Ранее военспец Андрей Марочко рассказал о случаях самовольного оставления позиций солдатами ВСУ в Харьковской области. Это происходит на фоне потерь в живой силе и технике, указал эксперт.
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