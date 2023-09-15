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Андрей Марочко: военнослужащие ВСУ самовольно оставляют позиции на Купянском направлении

Силовые структуры

На Купянском направлении зафиксированы случаи самовольного покидания позиций ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт и подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Андрей Марочко: военнослужащие ВСУ самовольно оставляют позиции на Купянском направлении
Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

После продолжительной артиллерийской атаки и точных ракетно-бомбовых ударов ВКС РФ в районе населённого пункта Стельмаховка противник понёс серьёзные потери в личном составе и технике.

"В связи с утратой боеспособности из-за больших потерь на одном из ВОП северо-западнее данного населённого пункта, украинские боевики решили отойти и запросили разрешение у командования покинуть занимаемые позиции", — рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Бойцы запросили разрешение у командования на покидание своих занимаемых позиций. Несмотря на запрет, восемь военнослужащих всё равно оставили свои позиции.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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