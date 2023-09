На Купянском направлении зафиксированы случаи самовольного покидания позиций ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт и подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.