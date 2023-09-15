На Купянском направлении зафиксированы случаи самовольного покидания позиций ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт и подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
После продолжительной артиллерийской атаки и точных ракетно-бомбовых ударов ВКС РФ в районе населённого пункта Стельмаховка противник понёс серьёзные потери в личном составе и технике.
"В связи с утратой боеспособности из-за больших потерь на одном из ВОП северо-западнее данного населённого пункта, украинские боевики решили отойти и запросили разрешение у командования покинуть занимаемые позиции", — рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Бойцы запросили разрешение у командования на покидание своих занимаемых позиций. Несмотря на запрет, восемь военнослужащих всё равно оставили свои позиции.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер задержали с двумя килограммами мефедрона и дозой кокаина после обыска у неё дома в Москве.