Молдаванин обнаружил на своем огороде солдат НАТО

В Молдавии местный житель обнаружил на своем участке вооруженных военных, принадлежащих к ВС США. Инцидент произошел в селе Мунтень в Чимишлийском районе, сообщает EADaily.

Фото: Openverse

Видеозапись, опубликованная в социальных сетях, показывает вооруженных людей в военной форме, среди которых также были иностранные солдаты. Выяснилось, что эти солдаты принадлежат Вооруженным силам США. Пока неясно, как они оказались на частной территории.

Местный житель потребовал, чтобы солдаты покинули его участок, и это вызвало словесную перепалку между ним и солдатами.

"В Молдавии начинаются абсолютно неожиданные спонтанные процессы, когда люди в глубинке начинают понимать, что власть Майи Санду провоцирует войну рядом с их домами", — прокомментировал ситуацию общественный деятель, экс-депутат парламента Александр Петков.

Ранее министерство обороны Молдавии объявило о проведении совместных международных учений, которые продолжатся до 22 сентября.

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