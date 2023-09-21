Командование ВСУ при планировании атак на Крым активно использует беспилотники в больших количествах. Полковник в запасе, экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (округ ПВО Москвы) Сергей Хатылёв рассказал в беседе с "МК" о тактике ВСУ и возможных целях этих атак на Крым.
Он отметил, что украинские беспилотники пытались одновременно атаковать объекты топливно-энергетического комплекса в ряде российских регионов, но были уничтожены.
По мнению полковника Хатылева, целью ночного налёта на Крым было нанесение ущерба аэродромной инфраструктуре полуострова. Он также предположил, что украинские дроны запустили с разных пунктов на юге Украины, таких как Очаков, Одесса, Херсон и Николаев. Эта атака, вероятно, была частью подготовки к более масштабным воздушным операциям.
В ответ на вопрос о том, почему это им так важно, полковник Хатылёв сказал, что это может быть попыткой продемонстрировать свою военную способность в свете выступления президента Владимира Зеленского на Генассамблее ООН и возможных поставок европейских самолётов. Он подчеркнул, что Украина постоянно усовершенствует свои возможности в управлении дронами и ведении массированных ударов.
В заключение полковник подчеркнул важность усиления и пересмотра стратегии ПВО, включая тренировки по боевому применению, более эффективное боевое дежурство и координацию сил и средств для эффективной обороны.
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