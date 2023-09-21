Сооснователь "Валькирии" рассказал, как ликвидировать АЭС Украины без катастрофы

2:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Вооруженные силы Российской Федерации возобновили атаки на энергетическую инфраструктуру Украины начиная с осени 2022 года. На этот раз они сосредоточились на атаках против подстанций и теплоэлектростанций (ТЭЦ).

Фото: wikimedia.com

Важно отметить, что на Украине до сих пор функционируют три ядерных электростанции, которые способны обеспечивать страну электроэнергией при необходимости.

Сооснователь компании по сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Валькирия" Дмитрий Раевский обсудил вопрос о возможности избежать разрушения вышеупомянутых атомных станций без вызывания экологической катастрофы.

"Еще с прошлого года стало ясно, что сами генерирующие мощности электростанции выводить из строя нет никакой необходимости. Достаточно уничтожить подстанции и узлы управления потоками электричества. Благодаря этому система будет разрушена полностью, окончательно и бесповоротно", — отметил эксперт в беседе с корреспондентом.

Оказалось, что такие способы существуют и уже применяются российской армией. Тем не менее, он подчеркнул, что уничтожение любой электростанции — это сложная задача, так как они обычно имеют большие размеры, и их оборудование находится в специализированных помещениях, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Подстанции находятся на открытом воздухе. Они небольшие. Одной ракеты "Калибр" или гиперзвукового "Кинжала" хватит, чтобы уничтожить такой объект целиком. Построить же подстанции заново не получится — нужно старое советское оборудование. Его нигде в мире не производят, а сами украинцы могут что-то чинить с помощью уже имеющихся запчастей, но они не производят их. Подобного рода подстанции производятся в России, но их украинцам точно никто не даст", — рассказал Раевский.

Когда речь идет об атомных электростанциях, ситуация еще более сложна, так как атака на них может привести к ядерной катастрофе и радиационному загрязнению обширных территорий. По этой причине эксперты подчеркнули, что еще зимой 2022 года Вооруженные силы РФ приняли решение направить свои удары на силовые подстанции и узлы распределения электроэнергии.

"В принципе, за пару недель можно все уничтожить. Тогда электростанции, даже вырабатывая электричество, не смогут никому его отдать", — подытожил собеседник.

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