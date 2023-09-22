Кураторы-вербовщики с Украины выходят на российских военных через популярный мессенджер. По WhatsApp они предлагают "сдать" местоположение военной техники ВС России и прочие стратегически важные аспекты.
По словам одного из офицеров, которого пытались завербовать, на него вышли украинцы и заявили, что якобы нашли российского военного через "его друга". Когда служащий понял, с кем имеет дело, то доложил высшему командованию. И диалог продолжили под контролем спецслужб РФ.
"С ними также завязалась переписка по мессенджеру в WhatsApp, в ходе которой они за денежное вознаграждение предлагали мне предоставлять данные, координаты расположения техники, войск, личного состава, командных, наблюдательных пунктов", — рассказал офицер РИА Новости.
Кроме денег предлагали не бить по подразделению, где служит офицер, взамен на данные, или и вовсе помочь бежать в третьи страны из России.
Диалог прервался тогда, когда вербовщики поняли, что провалили миссию.
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