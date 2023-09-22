Экс-советник Кучмы Соскин: ВС РФ наносят колоссальные удары по всей Украине

Российские войска наносят "колоссальные удары" по объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в разных регионах. Киев столкнулся с огромным количеством разрушений, сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

По его словам, в результате мощных атак из строя выходят не только военные, но и энергетические объекты.

"Колоссальные удары по всей Украине. Очень много повреждений, уничтожение разных объектов, по Киеву мощнейший удар", — подчеркнул политолог на YouTube-канале.

Как пояснил Соскин, власти Украины скрывают данные об ударах, а также преследуют граждан страны, которые распространяют подобные сведения. Он добавил, что после массированной атаки ВС РФ в некоторых районах Киева ещё не восстановили электроэнергию.

21 сентября российская армия осуществила крупную атаку на объекты ВСУ. Военный эксперт Пётр Колчин в интервью Pravda.Ru призвал рассматривать эти удары как планомерную ликвидацию инфраструктуры киевского режима. Он отметил, что каждая провокация Киева будет оборачиваться для него "жёстким ответом" со стороны ВС РФ.