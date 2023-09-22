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Прекрасно горят: уникальные кадры уничтожения танков Leopard на Сватово

Силовые структуры

Два натовских танка Leopard Вооружённых сил Украины уничтожены за сутки на направлении Сватово — Кременная.

Прекрасно горят: уникальные кадры уничтожения танков Leopard на Сватово
Фото: https://t.me/stranaua/98616

Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Уникальные кадры уничтожения тяжёлых западных машин на Сватово-Кременном фронте уже демонстрируют, эти танки прекрасно горят.

На сей раз "Леопарды" были ликвидированы барражирующим дроном-камикадзе "Ланцет".

Ранее сообщалось, почему США тянут с поставкой танков "Абрамс".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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