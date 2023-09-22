Два натовских танка Leopard Вооружённых сил Украины уничтожены за сутки на направлении Сватово — Кременная.
Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Уникальные кадры уничтожения тяжёлых западных машин на Сватово-Кременном фронте уже демонстрируют, эти танки прекрасно горят.
На сей раз "Леопарды" были ликвидированы барражирующим дроном-камикадзе "Ланцет".
Ранее сообщалось, почему США тянут с поставкой танков "Абрамс".
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