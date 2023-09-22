Прекрасно горят: уникальные кадры уничтожения танков Leopard на Сватово

Два натовских танка Leopard Вооружённых сил Украины уничтожены за сутки на направлении Сватово — Кременная.

Фото: https://t.me/stranaua/98616

Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Уникальные кадры уничтожения тяжёлых западных машин на Сватово-Кременном фронте уже демонстрируют, эти танки прекрасно горят.

На сей раз "Леопарды" были ликвидированы барражирующим дроном-камикадзе "Ланцет".

Ранее сообщалось, почему США тянут с поставкой танков "Абрамс".