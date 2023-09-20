Почему США тянут с поставкой танков "Абрамс": пусть горят "Леопарды"

Предстоящие поставки вооружений США на Украину будут немалыми.

Фото: openverse.org

Однако с поставками ВСУ танков "Абрамс" Вашингтон пока тянет.

"США могут ещё передать какие-то вооружения и даже, скорее всего, передадут. Например, ракеты ATACMS и уже оплаченные, но ещё не переданные танки "Абрамс", — сообщил политолог и историк Ростислав Ищенко.

Изначально США панировали к поставке около 40 танков, но уже собираются передать Киеву лишь 10 машин. Возможно, тянут с их передачей, потому что не хотят, чтобы "Абрамсы" под радостный восторг россиян горели также как и "Леопарды", заявил обозреватель.

Оружие из США, конечно, Киев будет покупать, но такие потери совсем не устраивают Белый дом и Пентагон. Тем более, что ЕС сейчас собирается передать ВСУ сотню "Леопардов".

"Ну и пусть пользуются "Леопардами". Зачем им тогда "Абрамсы"?", — подытожил Ищенко.