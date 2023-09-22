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Мощные взрывы прогремели в Одесской области: работает гиперзвук

Силовые структуры

Мощные взрывы прогремели в Одесской области.

Мощные взрывы прогремели в Одесской области: работает гиперзвук
Фото: скриншот из видео очевидцев

Об этом сообщают украинские СМИ.

По информации, серия взрывов прогремела в районе населённого пункта Затока под Одессой.

Предположительно, удар был нанесен российскими гиперзвуковыми ракетами "Оникс".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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