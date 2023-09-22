Мощные взрывы прогремели в Одесской области.
Об этом сообщают украинские СМИ.
По информации, серия взрывов прогремела в районе населённого пункта Затока под Одессой.
Предположительно, удар был нанесен российскими гиперзвуковыми ракетами "Оникс".
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