Десантники российской армии выслеживают и накрывают огнём артиллерии прячущихся в руинах националистов в ходе боёв на стыке Запорожской области и ДНР.
Бои в районе Времевского выступа не прекращаются, бандеровцы 35-й бригады морпехов ВСУ попытались прорваться дальше, однако находятся под постоянным огнём ВС РФ и несут значительные потери.
Ранее сообщалось, что ВСУ укрепляют оборону на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики.
Украинские войска несут существенные потери и перестали пытаться контрнаступать. 40-я бригада ВС РФ даже смогла зайти на территорию, которая считалась раньше подконтрольной Киеву, подытожил портал.
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