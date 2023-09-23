Бои на стыке Запорожья и ДНР: десант ВС РФ накрывает прячущихся в руинах боевиков ВСУ

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Десантники российской армии выслеживают и накрывают огнём артиллерии прячущихся в руинах националистов в ходе боёв на стыке Запорожской области и ДНР.

Фото: Личный архив Александра Березина

Бои в районе Времевского выступа не прекращаются, бандеровцы 35-й бригады морпехов ВСУ попытались прорваться дальше, однако находятся под постоянным огнём ВС РФ и несут значительные потери.

Ранее сообщалось, что ВСУ укрепляют оборону на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Украинские войска несут существенные потери и перестали пытаться контрнаступать. 40-я бригада ВС РФ даже смогла зайти на территорию, которая считалась раньше подконтрольной Киеву, подытожил портал.