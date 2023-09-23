Соединённые Штаты боятся передавать Вооружённым силам Украины Patriot после той памятной бомбардировки "Кинжалом" весной.
Уже несколько месяцев в информационной повестке отсутствует упоминание об зенитно-ракетных комплексах США на Украине.
По данной теме дал комментарий экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.
"Мы не слышали никаких новостей об этой установке уже в течение нескольких месяцев. Ее отправили на Украину, она была взорвана", — отметил аналитик в отставке.
По его словам, причиной уничтожения ЗРК стал майский удар российскими ракетами "Кинжал".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Российские разведчики уничтожили украинский танк Leopard с полностью немецким экипажем, который состоял из военнослужащих армии Германии.