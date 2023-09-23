США боятся передавать Киеву Patriot после майского уничтожения "Кинжалом"

Соединённые Штаты боятся передавать Вооружённым силам Украины Patriot после той памятной бомбардировки "Кинжалом" весной.

Фото: Kremlin.ru

Уже несколько месяцев в информационной повестке отсутствует упоминание об зенитно-ракетных комплексах США на Украине.

По данной теме дал комментарий экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

"Мы не слышали никаких новостей об этой установке уже в течение нескольких месяцев. Ее отправили на Украину, она была взорвана", — отметил аналитик в отставке.

По его словам, причиной уничтожения ЗРК стал майский удар российскими ракетами "Кинжал".