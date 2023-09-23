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США боятся передавать Киеву Patriot после майского уничтожения "Кинжалом"

Силовые структуры

Соединённые Штаты боятся передавать Вооружённым силам Украины Patriot после той памятной бомбардировки "Кинжалом" весной.

США боятся передавать Киеву Patriot после майского уничтожения "Кинжалом"
Фото: Kremlin.ru

Уже несколько месяцев в информационной повестке отсутствует упоминание об зенитно-ракетных комплексах США на Украине.

По данной теме дал комментарий экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

"Мы не слышали никаких новостей об этой установке уже в течение нескольких месяцев. Ее отправили на Украину, она была взорвана", — отметил аналитик в отставке.

По его словам, причиной уничтожения ЗРК стал майский удар российскими ракетами "Кинжал".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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