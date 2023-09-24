Военкор Рожин: Киев перебросил более 6 тысяч бойцов ВСУ для выхода к Крыму

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев перебросил более 6 тысяч своих военных в Херсонскую область. Они должны выйти через Днепр к Крыму. Такой информацией поделился военный корреспондент Борис Рожин.

Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

"В Херсонскую область продолжается переброска подразделений командования морской пехоты ВМС Украины. На сегодняшний день на направление переброшено 6870 человек, 46 танков, 223 ББМ и восемь артиллерийских орудий", — написал Рожин в своём Telegram-канале.

Военкор считает, что эти войска намерены пересечь Днепр, чтобы иметь возможность выйти к Крыму.

Вероятнее всего, ВСУ будут наступать на новокаховском направлении. Однако, по его мнению, этот план будет возможен, если украинская армия нанесёт параллельный удар также на ореховском направлении и со стороны Чёрного моря.

Помимо этого Рожин обратил внимание, что ВСУ готовятся к атаке в Запорожской области, в районе Работино и Вербового.