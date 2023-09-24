Киев перебросил более 6 тысяч своих военных в Херсонскую область. Они должны выйти через Днепр к Крыму. Такой информацией поделился военный корреспондент Борис Рожин.
"В Херсонскую область продолжается переброска подразделений командования морской пехоты ВМС Украины. На сегодняшний день на направление переброшено 6870 человек, 46 танков, 223 ББМ и восемь артиллерийских орудий", — написал Рожин в своём Telegram-канале.
Военкор считает, что эти войска намерены пересечь Днепр, чтобы иметь возможность выйти к Крыму.
Вероятнее всего, ВСУ будут наступать на новокаховском направлении. Однако, по его мнению, этот план будет возможен, если украинская армия нанесёт параллельный удар также на ореховском направлении и со стороны Чёрного моря.
Помимо этого Рожин обратил внимание, что ВСУ готовятся к атаке в Запорожской области, в районе Работино и Вербового.
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