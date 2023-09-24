Военкор сообщил об освобождении ВС РФ Орехово-Васильевки под Артёмовском

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные заняли населённый пункт Орехово-Васильевка на Артёмовском направлении, ВСУ отошли из посёлка. Об этом сообщил военный корреспондент Тимофей Ермаков в своём Telegram-канале вечером в воскресенье.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

По словам репортёра, посёлок оставлен противником полностью. В настоящий момент там идёт зачистка.

Других подробностей военкор не приводит. Минобороны РФ также пока не сообщало о взятии Орехово-Васильевки.

Ранее вчера стало известно, что российские десантники неожиданно для ВСУ ворвались в населённый пункт и закрепились на окраине.