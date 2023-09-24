Российские военные заняли населённый пункт Орехово-Васильевка на Артёмовском направлении, ВСУ отошли из посёлка. Об этом сообщил военный корреспондент Тимофей Ермаков в своём Telegram-канале вечером в воскресенье.
По словам репортёра, посёлок оставлен противником полностью. В настоящий момент там идёт зачистка.
Других подробностей военкор не приводит. Минобороны РФ также пока не сообщало о взятии Орехово-Васильевки.
Ранее вчера стало известно, что российские десантники неожиданно для ВСУ ворвались в населённый пункт и закрепились на окраине.
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