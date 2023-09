Your browser does not support the audio element.

Российские военные заняли населённый пункт Орехово-Васильевка на Артёмовском направлении, ВСУ отошли из посёлка. Об этом сообщил военный корреспондент Тимофей Ермаков в своём Telegram-канале вечером в воскресенье.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.