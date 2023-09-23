Российские десантники из 106-й дивизии внезапно ворвались в Орехово-Васильевку на западном фланге Артёмовска. Об этом сообщает военкор Тимофей Ермаков вечером 23 сентября.
По словам репортёра, бойцы ВДВ совершили прорыв в населённый пункт неожиданно для ВСУ. Десантникам удалось зацепиться за окраину посёлка, а противник пытается контратаковать, добавил журналист.
Пока других подробностей не сообщается. Минобороны РФ также новость пока никак не комментировало и не подтверждало.
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