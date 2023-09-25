Ночью ракетным ударом разбит военный аэродром в Кривом Роге

Сегодня, 25 сентября, российская армия нанесла очередной ракетный удар по военной инфраструктуре Украины.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Как сообщает Telegram-канал "Тройка", в Кривом Роге уничтожен военный аэродром.

Ранее сообщалось, что в Одессе прекратил свое существование морской вокзал. Спикер ВСУ уже подтвердил, что взрывы были в портовой инфраструктуре, зернохранилищах.

Министерство обороны РФ официальных комментариев пока не дало.

"Ониксы", Калибры" и "Герани" — жаркая ночь на Украине. Что мешало бить по этим объектам ранее — непонятно. Мы надеялись, что украинцы не будут использовать свои беспилотники для нанесения ударов по нашим военным аэродромам?" — комментирует портал.