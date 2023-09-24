Системы противовоздушной обороны приняли меры по отражению атаки беспилотных аппаратов ВСУ над Тульской областью.
Об этом уже сообщило местное министерство по региональной безопасности. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Дрон сбит.
Ранее сообщалось, что жители посёлка Бородинский Тульской области слышали грохот.
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