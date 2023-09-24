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Силы ПВО приняли меры по отражению атак БПЛА над Тульской областью

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Силовые структуры

Системы противовоздушной обороны приняли меры по отражению атаки беспилотных аппаратов ВСУ над Тульской областью.

Силы ПВО приняли меры по отражению атак БПЛА над Тульской областью
Фото: https://worlddefencenews.blogspot.com/2022/07/rheinmetall-showcases-luna-next.html?view=snapshot

Об этом уже сообщило местное министерство по региональной безопасности. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Дрон сбит.

Ранее сообщалось, что жители посёлка Бородинский Тульской области слышали грохот.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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