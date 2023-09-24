Силы ПВО приняли меры по отражению атак БПЛА над Тульской областью

0:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Системы противовоздушной обороны приняли меры по отражению атаки беспилотных аппаратов ВСУ над Тульской областью.

Фото: https://worlddefencenews.blogspot.com/2022/07/rheinmetall-showcases-luna-next.html?view=snapshot

Об этом уже сообщило местное министерство по региональной безопасности. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Дрон сбит.

Ранее сообщалось, что жители посёлка Бородинский Тульской области слышали грохот.