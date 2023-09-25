Политолог Сергей Марков рассказал о ходе наступления украинской армии.
Марков по пунктам перечислил "небольшие военные успехи ВСУ".
Он отметил, что армии Украины удалось продвинуться на Запорожском направлении после захвата Работино. У ВСУ, по словам политолога, есть перспективы войти в Вербовое.
Марков рассказал, что ВСУ вышли к окраине Новопрокоповки, которая является главной оперативной целью ВСУ, так как помогает продвинуться к Токмаку.
"Стратегическая инициатива остаётся в руках ВСУ", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Украина усилит удары по Крыму.
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