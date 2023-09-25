Марков перечислил "небольшие военные успехи ВСУ"

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков рассказал о ходе наступления украинской армии.

Фото: sharij.net

Марков по пунктам перечислил "небольшие военные успехи ВСУ".

Он отметил, что армии Украины удалось продвинуться на Запорожском направлении после захвата Работино. У ВСУ, по словам политолога, есть перспективы войти в Вербовое.

Марков рассказал, что ВСУ вышли к окраине Новопрокоповки, которая является главной оперативной целью ВСУ, так как помогает продвинуться к Токмаку.

"Стратегическая инициатива остаётся в руках ВСУ", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Украина усилит удары по Крыму.