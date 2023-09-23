Удары ВСУ по символам России — Москве, Крыму, Севастополю будут продолжаться. Минобороны РФ не надо анонсировать на это страшные ответы — они уже есть.
22 сентября ВСУ нанесли подготовленный ракетный удар по трём символам России — Крыму, Севастополю и Черноморского флоту (ЧФ). Сначала был предварительный удар, отвлёкший ресурсы ПВО, а затем ударили ракетами Storm Shadow по штабу ЧФ — в то время пустому.
Удары по Крыму имеют медийную цель, а не военную. И часть медийного эффекта (эйфория на Украине и разочарование в РФ) создаётся российским военным руководством, которое (Сергей Шойгу) обещало ответные удары по центрам принятия решений в Киеве, а теперь, очевидно — не может этого сделать. Из-за чего — никто в России не понимает, и многие думают, что это опять "договорняки".
С этой точки зрения смысл в этих ударах для Киева есть. Дело в том, что Крым неформально считается на Западе российской территорией: признаётся волюнтаризм Никиты Хрущева по передаче полуострова Украине, право РФ на контроль водного и воздушного пространства Крыма, и даже Владимир Зеленский перестал прямо называть "деоккупацию" Крыма своей целью. Поэтому Крым в переговорах (если они есть) с США остаётся де-юре за РФ. Но Зеленского это категорически не устраивает, поэтому Украина никогда не подтверждает, что била западными "Штормами", а говорит о беспилотниках и ракетах "Нептун".
Ещё одна цель ударов ВСУ по символам РФ — это приободрить своё население на фоне тотальных провалов на международной арене и в наступлении. Поэтому надо ожидать, что после передачи Киеву западных дальнобойных ракет Taurus и ATACMS удары по военной инфраструктуре в Севастополе, по Крыму в целом, по Крымскому мосту усилятся.
В военном смысле ответ у России есть и очень сильный — ВКС РФ ежедневно работают, нанося болезненные удары, как по военным объектам, так и по инфраструктуре Украины.
Но медийное сопровождение — никакое. Минобороны издаёт сухие сводки, в которых (за последнюю неделю) говорится о "12 групповых ударов по объектам ремонта авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработки, местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения иностранного производства, центрам разведки и подготовки украинских диверсантов, а также пунктам размещения иностранных наемников". Есть же у РФ спутники, почему бы не дать "картинку"?
Единственная радость в сводке — это новость о том, что российскими ударными БПЛА поражен украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области.
Неужели других подробностей нельзя дать, например, что это был "Ланцет" с удвоенным радиусом действия? А где данные о работе российских ДРГ? Показали хороший ролик на эту тему, но хотелось бы подробностей. Вывод: с точки зрения информационной войны у РФ — провал полный.
За Минобороны медийную работу делают журналисты, но их возможности ограничены. Сообщается, что за прошедшую неделю разрушалась портовая инфраструктура Одесской области, по которой были пуски "Гераней" и ракет "Оникс". Одно из попаданий зафиксировано в Затоке.
Был удар по НПЗ в Кременчуге и военному госпиталю там же, удар по НПЗ в Дрогобыче Львовской области, по распределительной станции Ровенской ТЭЦ, в результате чего без света остались Ровенская, Житомирская, Киевская, Днепропетровская и Харьковская области. В частности, речь идёт о 398 населенных пунктах. Во Львове сгорела "гуманитарная помощь" на астрономическую сумму, а в Черкассах уничтожены иностранные наёмники.
Подобные результаты, а это малая их часть, надо широко подавать в сводках, так как они влияют на морально-психологическое состояние противника (и россиян, кстати, тоже), на размеры выделяемой помощи ВСУ странами Запада, а также прямо доносят одну простую истину солдатам ВСУ — единственная возможность выжить — это сдаться российским войскам.
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