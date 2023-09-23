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Любовь Степушова

Украина усилит удары по Крыму. Ответ РФ не просто готовится, он уже есть

4:38
Силовые структуры » Военные новости

Удары ВСУ по символам России — Москве, Крыму, Севастополю будут продолжаться. Минобороны РФ не надо анонсировать на это страшные ответы — они уже есть.

Украина усилит удары по Крыму. Ответ РФ не просто готовится, он уже есть
Фото: kremlin.ru

Удары по Крыму — в приоритете Украины

22 сентября ВСУ нанесли подготовленный ракетный удар по трём символам России — Крыму, Севастополю и Черноморского флоту (ЧФ). Сначала был предварительный удар, отвлёкший ресурсы ПВО, а затем ударили ракетами Storm Shadow по штабу ЧФ — в то время пустому.

Удары по Крыму имеют медийную цель, а не военную. И часть медийного эффекта (эйфория на Украине и разочарование в РФ) создаётся российским военным руководством, которое (Сергей Шойгу) обещало ответные удары по центрам принятия решений в Киеве, а теперь, очевидно — не может этого сделать. Из-за чего — никто в России не понимает, и многие думают, что это опять "договорняки".

С этой точки зрения смысл в этих ударах для Киева есть. Дело в том, что Крым неформально считается на Западе российской территорией: признаётся волюнтаризм Никиты Хрущева по передаче полуострова Украине, право РФ на контроль водного и воздушного пространства Крыма, и даже Владимир Зеленский перестал прямо называть "деоккупацию" Крыма своей целью. Поэтому Крым в переговорах (если они есть) с США остаётся де-юре за РФ. Но Зеленского это категорически не устраивает, поэтому Украина никогда не подтверждает, что била западными "Штормами", а говорит о беспилотниках и ракетах "Нептун".

Ещё одна цель ударов ВСУ по символам РФ — это приободрить своё население на фоне тотальных провалов на международной арене и в наступлении. Поэтому надо ожидать, что после передачи Киеву западных дальнобойных ракет Taurus и ATACMS удары по военной инфраструктуре в Севастополе, по Крыму в целом, по Крымскому мосту усилятся.

Неужели ответа нет?

В военном смысле ответ у России есть и очень сильный — ВКС РФ ежедневно работают, нанося болезненные удары, как по военным объектам, так и по инфраструктуре Украины.

Но медийное сопровождение — никакое. Минобороны издаёт сухие сводки, в которых (за последнюю неделю) говорится о "12 групповых ударов по объектам ремонта авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработки, местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения иностранного производства, центрам разведки и подготовки украинских диверсантов, а также пунктам размещения иностранных наемников". Есть же у РФ спутники, почему бы не дать "картинку"?

Единственная радость в сводке — это новость о том, что российскими ударными БПЛА поражен украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области.

Неужели других подробностей нельзя дать, например, что это был "Ланцет" с удвоенным радиусом действия? А где данные о работе российских ДРГ? Показали хороший ролик на эту тему, но хотелось бы подробностей. Вывод: с точки зрения информационной войны у РФ — провал полный.

Военный ответ России за Севастополь

За Минобороны медийную работу делают журналисты, но их возможности ограничены. Сообщается, что за прошедшую неделю разрушалась портовая инфраструктура Одесской области, по которой были пуски "Гераней" и ракет "Оникс". Одно из попаданий зафиксировано в Затоке.

Был удар по НПЗ в Кременчуге и военному госпиталю там же, удар по НПЗ в Дрогобыче Львовской области, по распределительной станции Ровенской ТЭЦ, в результате чего без света остались Ровенская, Житомирская, Киевская, Днепропетровская и Харьковская области. В частности, речь идёт о 398 населенных пунктах. Во Львове сгорела "гуманитарная помощь" на астрономическую сумму, а в Черкассах уничтожены иностранные наёмники.

Подобные результаты, а это малая их часть, надо широко подавать в сводках, так как они влияют на морально-психологическое состояние противника (и россиян, кстати, тоже), на размеры выделяемой помощи ВСУ странами Запада, а также прямо доносят одну простую истину солдатам ВСУ — единственная возможность выжить — это сдаться российским войскам.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы севастополь
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