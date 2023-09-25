Forbes: Украине передали танки Challenger 2 без дополнительной передней брони

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия получила от Британии танки Challenger 2, в которых отсутствует дополнительная передняя броня. Об этом пишет Forbes.

Фото: openverse.org

Автор материала назвал такое решение Лондона "странным", поскольку на танках без передней брони сложно осуществлять атаки. По его словам, российские "Корнеты" с лёгкостью поражают Challenger 2 из-за слабого места в лобовой части.

"Такое впечатление, что британские чиновники рассчитывали на то, что украинцы будут использовать Challenger 2 в оборонительных целях", — подчёркивается в публикации.

Как пояснил автор, теперь Киев вынужден самостоятельно устранять проблемы с применением британских танков в зоне конфликта.

Ранее политик Джон Хили заявил, что танки Challenger 2, поставленные на Украину, являются смертельно опасными из-за асбестосодержащих материалов, которые пропитаны канцерогенами. Украинские танкисты могут столкнуться с онкологическими заболеваниями, уточнил он.