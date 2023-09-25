Министр обороны Шойгу доложил Путину о героическом бое в районе Урожайного

Российский президент Владимир Путин получил подробную информацию о героическом сражении за Урожайное в Донецкой Народной Республике.

Фото: Вадим Савицкий

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу предоставил главе государства детальные сведения о боевых действиях.

"Накануне министр обороны Шойгу достаточно детально доложил президенту о геройском бое в населённом пункте Урожайное", — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Он добавил, что пятеро бойцов РФ, представляющих 37-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду, под руководством командира и заместителя командира взвода отразили нападение 12-ти украинских солдат под Урожайным. В итоге боевики ВСУ сбежали с места сражения. Песков согласился, что бой был героическим.

Ранее стало известно, что заместитель командира взвода Иван Калашников решил принять на себя основной удар. Он прицельно бил по ВСУ, хотя находился под их постоянным вниманием, остальные солдаты отражали атаку с других позиций. Двое бойцов ВС РФ были ранены.