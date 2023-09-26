Российская армия широко использует противотанковые управляемые ракеты "Корнет", которые уничтожают лучшую бронетехнику Запада. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).
По информации издания, "Корнет" способен поражать разные модификации танков Leopard 2. Даже сильная броня не спасёт тяжёлую технику Запада, сказано в статье.
Отмечается, что ВСУ потеряли значительное количество танков Leopard 2, в том числе современных Leopard 2A6, при попытке продвижения в зоне конфликта.
"Среди более старых Leopard 2A4 и Leopard 1 потери были ещё более значительными", — подчёркивает MWM.
Ранее журналисты Forbes заявили, что Лондон поставил на Украину танки Challenger 2 без дополнительной передней брони. Как пояснили авторы материала, российские "Корнеты" с лёгкостью нейтрализуют эти боевые машины из-за слабого места в лобовой части. Такие танки можно использовать лишь в оборонительных целях, резюмирует издание.
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