MWM: ВС РФ с помощью ракет "Корнет" уничтожают лучшие западные танки

Российская армия широко использует противотанковые управляемые ракеты "Корнет", которые уничтожают лучшую бронетехнику Запада. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

Фото: openverse.org

По информации издания, "Корнет" способен поражать разные модификации танков Leopard 2. Даже сильная броня не спасёт тяжёлую технику Запада, сказано в статье.

Отмечается, что ВСУ потеряли значительное количество танков Leopard 2, в том числе современных Leopard 2A6, при попытке продвижения в зоне конфликта.

"Среди более старых Leopard 2A4 и Leopard 1 потери были ещё более значительными", — подчёркивает MWM.

Ранее журналисты Forbes заявили, что Лондон поставил на Украину танки Challenger 2 без дополнительной передней брони. Как пояснили авторы материала, российские "Корнеты" с лёгкостью нейтрализуют эти боевые машины из-за слабого места в лобовой части. Такие танки можно использовать лишь в оборонительных целях, резюмирует издание.