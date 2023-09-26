Головатюк: разведка НАТО пытается найти бреши в обороне РФ для ударов по Крыму

Почти все разведывательные данные Украина получает от американцев и структур НАТО. Об этом заявил член президиума "Офицеров России", военный эксперт, полковник запаса Андрей Головатюк, комментируя в интервью Pravda.Ru возросшую активность западной авиации неподалёку от Крыма.

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По его словам, США ведут космическую разведку, а Польша, Румыния, Болгария, Англия и ряд других стран осуществляют воздушную и радиоразведку.

"Они активизировались, это вызывает опасения. Я думаю, это связано с очередными попытками найти бреши в нашей противовоздушной обороне (ПВО), чтобы ещё как-то нанести удары по объектам в Крыму, в том числе по объектам Черноморского флота", — сказал Головатюк.

При этом он добавил, что страны НАТО — "тоже ребята умные", поскольку не пересекают российскую границу, а работают на подходах. Как пояснил эксперт, открытое противостояние начнётся в случае пересечения границы.

"НАТО ничего такого противозаконного не делает, хотя все прекрасно понимают, что блок снабжает информацией ВСУ. Поэтому здесь вот такая грань, и они эту грань не переходят", — уточнил специалист.

Головатюк убеждён: Североатлантический альянс осторожничает, не желая вступать в открытое вооружённое столкновение с Россией.

Ранее стало известно, что разведывательная авиация НАТО с начала года в три раза нарастила количество полётов рядом с Крымом.