Почти все разведывательные данные Украина получает от американцев и структур НАТО. Об этом заявил член президиума "Офицеров России", военный эксперт, полковник запаса Андрей Головатюк, комментируя в интервью Pravda.Ru возросшую активность западной авиации неподалёку от Крыма.
По его словам, США ведут космическую разведку, а Польша, Румыния, Болгария, Англия и ряд других стран осуществляют воздушную и радиоразведку.
"Они активизировались, это вызывает опасения. Я думаю, это связано с очередными попытками найти бреши в нашей противовоздушной обороне (ПВО), чтобы ещё как-то нанести удары по объектам в Крыму, в том числе по объектам Черноморского флота", — сказал Головатюк.
При этом он добавил, что страны НАТО — "тоже ребята умные", поскольку не пересекают российскую границу, а работают на подходах. Как пояснил эксперт, открытое противостояние начнётся в случае пересечения границы.
"НАТО ничего такого противозаконного не делает, хотя все прекрасно понимают, что блок снабжает информацией ВСУ. Поэтому здесь вот такая грань, и они эту грань не переходят", — уточнил специалист.
Головатюк убеждён: Североатлантический альянс осторожничает, не желая вступать в открытое вооружённое столкновение с Россией.
Ранее стало известно, что разведывательная авиация НАТО с начала года в три раза нарастила количество полётов рядом с Крымом.
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