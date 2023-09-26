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Депутат Шеремет призвал уничтожать самолёты и дроны НАТО в Чёрном море

1:09
Силовые структуры

Разведывательные самолёты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) НАТО помогают ВСУ осуществлять атаки на Крымский полуостров. Авиация альянса должна стать законной целью для российской армии, считает депутат Государственной думы Михаил Шеремет.

Депутат Шеремет призвал уничтожать самолёты и дроны НАТО в Чёрном море
Фото: Openverse

Он полагает, что полёты дронов НАТО и украинские атаки — это взаимосвязанные события. По словам парламентария, альянс становится участником нападений на российские объекты.

"Считаю, что все военные разведывательные самолёты и стратегические беспилотники стран НАТО в Чёрном море нужно объявить законной целью, они подлежат уничтожению, или же принуждать их к посадке", — подчеркнул Шеремет в беседе с РИА Новости.

Депутат также предостерёг НАТО от агрессивных действий против РФ. Помимо этого, он осудил причерноморские государства, разрешающие Североатлантическому альянсу проводить разведывательные мероприятия в собственном воздушном пространстве.

Ранее стало известно, что страны НАТО с начала года в три раза увеличили количество разведполётов рядом с Крымом.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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