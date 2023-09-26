Депутат Шеремет призвал уничтожать самолёты и дроны НАТО в Чёрном море

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Разведывательные самолёты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) НАТО помогают ВСУ осуществлять атаки на Крымский полуостров. Авиация альянса должна стать законной целью для российской армии, считает депутат Государственной думы Михаил Шеремет.

Фото: Openverse

Он полагает, что полёты дронов НАТО и украинские атаки — это взаимосвязанные события. По словам парламентария, альянс становится участником нападений на российские объекты.

"Считаю, что все военные разведывательные самолёты и стратегические беспилотники стран НАТО в Чёрном море нужно объявить законной целью, они подлежат уничтожению, или же принуждать их к посадке", — подчеркнул Шеремет в беседе с РИА Новости.

Депутат также предостерёг НАТО от агрессивных действий против РФ. Помимо этого, он осудил причерноморские государства, разрешающие Североатлантическому альянсу проводить разведывательные мероприятия в собственном воздушном пространстве.

Ранее стало известно, что страны НАТО с начала года в три раза увеличили количество разведполётов рядом с Крымом.