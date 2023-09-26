На Запорожском фронте армия РФ превратила Работино в огненный мешок для перемалывания боевиков украинских формирований.
Об этом сообщил военный корреспондент Марат Хайруллин.
"Украинцы создали себе здесь классическую ситуацию огненного мешка, клещи, и сидят там третий месяц и спокойно дают нашим уничтожать себя. И Работино, и то, что перед Вербовым — оно находится в низине. И наши, когда украинцы начали биться головой об эту стену, просто отошли на высоты и спокойно уничтожают наступающие войска", — отметил военкор.
В последние недели ВС РФ просто спокойно в атаках зачищают всё, поскольку стоят на высотах и спокойно уничтожают ВСУ и не дают им закрепиться в Работино, заставляя подтягивать очередные резервы.
То, что здесь националистам нечего ловить, это ясно как божий день, отметил обозреватель, и то, что армия Украины глупо себя ведёт, это тоже понятно. ВСУ и прекратить не могут, и русская армия это не даёт сделать.
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