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Хайруллин: русские методично перемалывают ВСУ в огненном мешке под Работино

1:07
Силовые структуры

На Запорожском фронте армия РФ превратила Работино в огненный мешок для перемалывания боевиков украинских формирований.

Хайруллин: русские методично перемалывают ВСУ в огненном мешке под Работино
Фото: Официальный сайт Минобороны России

Об этом сообщил военный корреспондент Марат Хайруллин.

"Украинцы создали себе здесь классическую ситуацию огненного мешка, клещи, и сидят там третий месяц и спокойно дают нашим уничтожать себя. И Работино, и то, что перед Вербовым — оно находится в низине. И наши, когда украинцы начали биться головой об эту стену, просто отошли на высоты и спокойно уничтожают наступающие войска", — отметил военкор.

В последние недели ВС РФ просто спокойно в атаках зачищают всё, поскольку стоят на высотах и спокойно уничтожают ВСУ и не дают им закрепиться в Работино, заставляя подтягивать очередные резервы.

То, что здесь националистам нечего ловить, это ясно как божий день, отметил обозреватель, и то, что армия Украины глупо себя ведёт, это тоже понятно. ВСУ и прекратить не могут, и русская армия это не даёт сделать.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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