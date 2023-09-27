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Кадры поражения украинской пехоты оператором FPV-дрона ВДВ под Вербовым

Силовые структуры

Российская армия продолжает на Запорожском направлении уничтожать националистические формирования Украины.

Кадры поражения украинской пехоты оператором FPV-дрона ВДВ под Вербовым
Фото: Openverse

Очередной удар операторов дронов по украинской пехоте под Вербовым попал на видео.

Об этом сообщает в Telegram-канале военный корреспондент "Астрахань".

"Точный заход прямо по центру траншеи. Один из украинцев успевает сделать один выстрел по дрону, но промахивается", — пишет военкор.

Также сообщается, что удар FPV-дроном производили бойцы ВДВ.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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