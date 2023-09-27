Российская армия продолжает на Запорожском направлении уничтожать националистические формирования Украины.
Очередной удар операторов дронов по украинской пехоте под Вербовым попал на видео.
Об этом сообщает в Telegram-канале военный корреспондент "Астрахань".
"Точный заход прямо по центру траншеи. Один из украинцев успевает сделать один выстрел по дрону, но промахивается", — пишет военкор.
Также сообщается, что удар FPV-дроном производили бойцы ВДВ.
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