Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты назвали топ-3 самых надёжных дизельных моторов в мире
Крах Зеленского ближе: в администрации Байдена рассуждают о прекращении финансирования Киева
Против угнавшего вертолёт на Украину предателя потребовали возбудить новое уголовное дело
Длительный дефицит калорий может привести к ряду проблем со здоровьем
Певица Анна Асти представила свой лейбл Fenix Music
В египетской пирамиде фараона Сахура нашли восемь кладовых
Эксперт перечислила фейковые ЗОЖ-продукты
Шурыгин: украинский конфликт специфичный в плане информвойны
Скотт Риттер: у Путина будет 31 возможность для наглядной демонстрации глупости США

Пушилин: ВСУ попытались прорвать российскую оборону у Артёмовска

Силовые структуры

Российские военные не позволили украинским войскам осуществить планы по прорыву обороны на южном фланге Артёмовска, возле населённых пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка в ДНР. Такой информацией поделился глава Республики Денис Пушилин.

Пушилин: ВСУ попытались прорвать российскую оборону у Артёмовска
Фото: "Tank live fire" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Глава ДНР уточнил, что часть атаковавших украинских военных была ликвидирована, а часть была вынуждена откатиться на исходные позиции.

"Артемовское направление — правый фланг. Противник не добился никакого положительного результата, частично уничтожен, частично отброшен на исходные позиции", — сказал Пушилин в своём Telegram-канале.

Что касается северного фланга Артёмовска, здесь российским военным удалось закрепить и улучшить свои позиции у Орехово-Васильевки, добавил глава ДНР.

Ранее Пушилин отмечал, что, несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны украинских военных, ВС РФ держат артёмовское направление под своим полным контролем.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Собчак после разговора с Кадыровым приготовила команду к отъезду за рубеж

Ксения Собчак рассказала, что ей позвонил Рамзан Кадыров с просьбой не трогать его семью. Журналистка передала содержание 40-минутного разговора с главой Чечни.

Собчак рассказала о 40-минутном разговоре с Кадыровым: Почему ты трогаешь мою семью?
Похудевший Игорь Крутой встретился с прикованной к коляске Татьяной Тарасовой
Композитор Игорь Крутой показал, как прошла встреча с Татьяной Тарасовой
Стало известно, кто заменит Татьяну Арнтгольц в проекте "Жди меня"
Анкудинова не считает певца SHAMAN талантливым
Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию Александр Артамонов Побеждённый должен дрожать: канцлер Бисмарк писал жене кровожадные письма Сергей Лебедев Новая провокация на севере Косова: Приштина винит Белград Михаил Плисюк
"Ничего не боюсь": Лорак в очередной раз ответила на осуждения её позиции по СВО
США потребовали, чтобы Россия прекратила разработку "Алабуги"
Назван неожиданный полезный эффект от спиртного
Назван неожиданный полезный эффект от спиртного
Последние материалы
Самые красивые кусты-многолетники
Спустя год рассекречено имя младшей дочери певца Джо Джонаса и звезды "Игры Престолов" Софи Тернер
Советскую актрису Гулю Салахову похоронили на Ясамальском кладбище в Баку
На платформе Steam появилась игра, рассказывающая о столкновении древних русов и ящеров
АКОРТ выразила негодование по поводу онлайн-торговли алкогольными напитками
Пушилин рассказал об уничтожении двух украинских взводов у Новомайорского
Тяжелая работа повышает риск развития болезни Альцгеймера
В главном хранилище США может остаться нефть, которая будет никому не нужна
С 1 октября зарплаты россиян будут проиндексированы
На набережной Петрозаводска появился новый художественный объект
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников