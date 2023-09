Российские военные не позволили украинским войскам осуществить планы по прорыву обороны на южном фланге Артёмовска, возле населённых пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка в ДНР. Такой информацией поделился глава Республики Денис Пушилин.

Фото: "Tank live fire" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.