Российские военные не позволили украинским войскам осуществить планы по прорыву обороны на южном фланге Артёмовска, возле населённых пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка в ДНР. Такой информацией поделился глава Республики Денис Пушилин.
Глава ДНР уточнил, что часть атаковавших украинских военных была ликвидирована, а часть была вынуждена откатиться на исходные позиции.
"Артемовское направление — правый фланг. Противник не добился никакого положительного результата, частично уничтожен, частично отброшен на исходные позиции", — сказал Пушилин в своём Telegram-канале.
Что касается северного фланга Артёмовска, здесь российским военным удалось закрепить и улучшить свои позиции у Орехово-Васильевки, добавил глава ДНР.
Ранее Пушилин отмечал, что, несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны украинских военных, ВС РФ держат артёмовское направление под своим полным контролем.
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