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Бойцы ВСУ, сдавшиеся в плен под Сватово, принесли с собой западные пулемёты

Силовые структуры

Военнослужащие ВСУ, которые сдались в российский плен в районе Сватово, передали ВС РФ не только ящики со снарядами, но и иностранные пулемёты.

Бойцы ВСУ, сдавшиеся в плен под Сватово, принесли с собой западные пулемёты
Фото: CreativeCommons

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник и соответствующие снимки, речь идёт о пулемётах, произведённых в Соединённых Штатах (М249), Бельгии (FN MAG) и ФРГ (MG3).

"Всё оружие будет передано в музеи", — приводит агентство комментарий собеседника.

Ранее группа украинских солдат связалась с бойцами РФ по открытому радиоканалу, заявив о желании сдаться в плен на участке Сватово — Кременная. При этом военные ВСУ принесли с собой боеприпасы.

Недавно в Донецкой Народной Республике прошла встреча пленных солдат ВСУ с родственниками.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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