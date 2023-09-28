Бойцы ВСУ, сдавшиеся в плен под Сватово, принесли с собой западные пулемёты

Военнослужащие ВСУ, которые сдались в российский плен в районе Сватово, передали ВС РФ не только ящики со снарядами, но и иностранные пулемёты.

Фото: CreativeCommons

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник и соответствующие снимки, речь идёт о пулемётах, произведённых в Соединённых Штатах (М249), Бельгии (FN MAG) и ФРГ (MG3).

"Всё оружие будет передано в музеи", — приводит агентство комментарий собеседника.

Ранее группа украинских солдат связалась с бойцами РФ по открытому радиоканалу, заявив о желании сдаться в плен на участке Сватово — Кременная. При этом военные ВСУ принесли с собой боеприпасы.

Недавно в Донецкой Народной Республике прошла встреча пленных солдат ВСУ с родственниками.