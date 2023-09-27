Группа украинских солдат сдалась в российский плен вместе с ящиками боеприпасов. Бойцы ВСУ самостоятельно связались с военными РФ с помощью специального открытого радиоканала.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник, сдача украинских военнослужащих в плен произошла ночью.
Отмечается, что один из бойцов ВСУ стал размахивать светлой тканью, сигнализируя о желании сложить оружие. После этого к нему присоединились ещё два украинских солдата, которые принесли несколько ящиков со снарядами. Это произошло на участке Сватово — Кременная.
"Сдались трое военнослужащих ВСУ, также они вынесли боекомплект", — подчеркнул источник.
Российские военные по радиоканалу попросили украинцев выйти на другой точке. После этого завершилась процедура сдачи в плен.
Ранее власти ДНР разрешили пленным украинским солдатам встретиться с родственниками. Некоторые бывшие военные заявили, что хотели бы остаться на территории России.
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